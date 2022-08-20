"Байер" Азмуна и Лунева потерпел третье поражение подряд на старте Бундеслиги

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"Байер" Азмуна и Лунева потерпел третье поражение подряд на старте Бундеслиги

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле проиграл "Хоффенхайму" со счетом 0:3.

Победу гостям принесли голы Кристофа Баумгартнера, Андрея Крамарича и Жоржиньо Рюттера.

"Хоффенхайм", набрав шесть очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 0 очков занимает последнее, 18-е место.

"Байер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Баумгартнер, 9 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Рюттер, 78 - 0:3

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба (Баккер, 76), Инкапиэ, Арангис (Паласиос, 46), Андрих (Паулиньо, 66), Азмун (Амири, 76), Шик, Диаби, Гложек (Демирбай, 46).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 75), Премель, Баумгартнер (Даббур, 70), Сков (Кадержабек, 70), Крамарич (Штиллер, 85), Рюттер (Бруун Ларсен, 85).

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