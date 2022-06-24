"Баварию" удивило предложение подписать Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не перейдет в "Баварию".

"Роналду недоволен, что "Манчестер Юнайтед" не попал в Лиге чемпионов, так как он одержим этим турниром. В связи с этим Криштиану попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему варианты с другими клубами, которые могут выиграть в Лигу чемпионов. При этом в другой английский клуб Роналду не перейдет, а в новый проект ПСЖ он не вписывается. Что касается "Баварии", то руководство немецкого клуба было удивлено предложением подписать Роналду, так как они ищут игрока другого типа. Кроме того, зарплата Криштиану составляет 30 миллионов евро в год, а столько платить готов далеко не каждый клуб", - написал журналист Педру Сепульведа в своем твиттере.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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