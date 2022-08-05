"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Айнтрахт" со счетом 6:1.
Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Джамала Мусиалы, голы Йозуа Киммиха, Бенжамена Павара, Садио Мане и Сержа Гнабри. У хозяев отличился Рандаль Коло-Муани.
"Айнтрахт" – "Бавария" - 1:6 (0:5)
Голы: Киммих, 5 - 0:1, Павар, 10 - 0:2, Мане, 29 - 0:3, Мусиала, 35 - 0:4, Гнабри, 43 - 0:5, Коло-Муани, 64 - 1:5, Мусиала, 83 - 1:6
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Тута (Хасебе, 82), Костич (Алиду, 75), Гетце, Роде (Якич, 46), Соу, Линдстрем (Ленц, 46), Кнауфф, Борре (Коло-Муани, 46).
"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 82), Эрнандес (де Лигт, 82), Упамекано, Дэвис, Забитцер (Гравенберх, 57), Киммих, Мюллер (Сане, 65), Мане, Гнабри (Тель, 65), Мусиала.
Не пропустите: Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 августа
-
Гол Ляказетта помог "Лиону" победить в 1-м туре Лиги 1
-
"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ
-
Эдегор рассказал, как звал Холанда в "Арсенал"
-
"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги
-
"Барселона" близка к покупке защитника "Челси"
-
Пике не хочет уходить из "Барселоны"
-
"Интер" назвал "Челси" цену на Думфриса
-
Американский защитник "Челси" вернулся в США
-
Хави против ухода Обамеянга из "Барселоны"
-
"Челси" нацелился на защитника "Фиорентины" Кокорина
-
Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"
-
Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу"
-
Скончался легендарный футболист "Валенсии"
-
Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"
-
"Марсель" усилился опытным полузащитником "Ромы"
-
"Днепр-1" подписал аргентинского полузащитника
-
УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из "Манчестер Сити"
-
"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20