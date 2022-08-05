"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги

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"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Айнтрахт" со счетом 6:1.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Джамала Мусиалы, голы Йозуа Киммиха, Бенжамена Павара, Садио Мане и Сержа Гнабри. У хозяев отличился Рандаль Коло-Муани.

"Айнтрахт" – "Бавария" - 1:6 (0:5)
Голы: Киммих, 5 - 0:1, Павар, 10 - 0:2, Мане, 29 - 0:3, Мусиала, 35 - 0:4, Гнабри, 43 - 0:5, Коло-Муани, 64 - 1:5, Мусиала, 83 - 1:6

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Тута (Хасебе, 82), Костич (Алиду, 75), Гетце, Роде (Якич, 46), Соу, Линдстрем (Ленц, 46), Кнауфф, Борре (Коло-Муани, 46).

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 82), Эрнандес (де Лигт, 82), Упамекано, Дэвис, Забитцер (Гравенберх, 57), Киммих, Мюллер (Сане, 65), Мане, Гнабри (Тель, 65), Мусиала.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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