"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 26 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Джамал Мусиала, третьим стал форвард Роберт Левандовски.

В минувшем сезоне 32-летний Мюллер провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" определилась с главной целью на замену Левандовски. | https://dailysports.net