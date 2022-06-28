"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 26 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Джамал Мусиала, третьим стал форвард Роберт Левандовски.
В минувшем сезоне 32-летний Мюллер провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.
Не пропустите: "Бавария" определилась с главной целью на замену Левандовски. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ньюкасл" купил голландского защитника
-
Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника
-
ПСЖ пока не удается уволить Почеттино
-
"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"
-
"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами
-
"Реал" может купить полузащитника сборной Англии
-
Куман жестко раскритиковал "Барселону"
-
Зинченко может перейти в "Челси"
-
"Фенербахче" может купить форварда "Реала"
-
"Ювентус" интересуется итальянским талантом
-
Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы
-
Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами
-
"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона
-
Баринов имеет два предложения от клубов РПЛ
-
"Монако" купил форварда "Ливерпуля"
-
Ахметов покинул расположение "Краснодара", его пригласил другой клуб
-
Роналду предложил свои услуги "Интеру"
-
Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20