"Бавария" вступила в борьбу за Морату

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Альваро Морате, который выступает за "Ювентус" на правах аренды, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе мюнхенцев Мората может заменить Роберта Левандовски. Ранее сообщалось, что трансфер Мораты хочет выкупить "Ювентус". Также игроков интересуются "Ньюкасл", "Арсенал" и "Барселона".

В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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