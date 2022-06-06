"Бавария" вступила в борьбу за Морату

Теги бавария мюнхенатлетико мадридальваро моратаювентустрансферы

"Бавария" вступила в борьбу за Морату

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Альваро Морате, который выступает за "Ювентус" на правах аренды, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе мюнхенцев Мората может заменить Роберта Левандовски. Ранее сообщалось, что трансфер Мораты хочет выкупить "Ювентус". Также игроков интересуются "Ньюкасл", "Арсенал" и "Барселона".

В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В "Баварии" высказались о будущем Левандовски. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов