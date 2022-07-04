"Бавария" вступила в борьбу за де Лигта

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"Бавария" вступила в борьбу за де Лигта

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" стала очередным претендентом на голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает журналист Флориан Платтенбег в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста. Сам игрок готов присоединиться к "Баварии". Впрочем, купить голландца будет непросто, так как "Ювентус" оценивает его в 90-100 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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