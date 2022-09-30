"Бавария" все еще надеется переманить звезду "Байера"

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"Бавария" все еще надеется переманить звезду "Байера"

Фото: инстаграм Флориана Вирца/Автор неизвестен

"Бавария" интересуется 19-летним хавбеком "Байера" Флорианом Виртцем.

Как пишет  журналист Кристиан Фальк, чемпион Германии намерен сделать все ради того, чтобы он не перешел в зарубежный клуб.

В то же время "Байер" обещал Виртцу, что тот будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если команде не удастся попасть в этот турнир, то цена на Флориана снизится.

Напомним, что в марте немец порвал переднюю крестообразную связку левого колена из-за чего на поле в новом сезоне не выходил.

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