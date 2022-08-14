"Бавария" уверенно обыграла "Вольфсбург" в Бундеслиге

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"Бавария" уверенно обыграла "Вольфсбург" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Джамала Мусиалы и Томаса Мюллера.

"Бавария" – "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)
Голы: Мусиала, 33 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане (Тель, 80), Гнабри (Сане, 46), Мусиала (Гравенберх, 83).

"Вольфсбург": Кастельс, Борнаув, Лакруа, ван де Вен, Виммер (Крузе, 46), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83), Сванберг (Нмеча, 61), Баку, Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмидт, 68).

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