"Бавария" уверенно обыграла "Викторию Пльзень"

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на выезде обыграла "Викторию Пльзень" со счетом 4:2.

Победу гостям принесли дубль Леона Горетцки, голы Томаса Мюллера и Садио Мане. У хозяев отличились Адам Влканова и Ян Климент.

"Виктория Пльзень" Чехия – "Бавария" Германия - 2:4 (0:4)

Голы: Мане, 10 - 0:1, Мюллер, 14 - 0:2, Горетцка, 24 - 0:3, Горетцка, 35 - 0:4, Влканова, 62 - 1:4, Климент, 75 - 2:4

"Виктория Пльзень": Станек, Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, Емелка (Перница, 46), Копиц (Йирка, 26), Москера, Влканова (Пиларж, 81), Калвах, Буха, Хоры (Климент, 46).

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Упамекано (Ваннер, 70), Павар, Станишич, Горетцка (Гравенберх, 56), Киммих, Мюллер (Тель, 28), Мане, Коман (Шупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70).

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