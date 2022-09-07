"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на выезде обыграла "Интер" со счетом 2:0.
Победу немецкому клубу принесли гол Лероя Сане и автогол Данило Д′Амброзио.
"Интер" Италия – "Бавария" Германия - 0:2 (0:1)
Голы: Сане, 25 - 0:1, Д`Амброзио, 66 (автогол) - 0:2
"Интер": Онана, Думфрис (Дармиан, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84).
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