"Бавария" уверенно обыграла "Барселону"

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле обыграла "Барселону" со счетом 2:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Люки Эрнандеса и Лероя Сане.

"Бавария", набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы С. "Барселона" с тремя очками опустилась на второе место.

"Бавария" Германия – "Барселона" Испания - 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес, 50 - 1:0, Сане, 54 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).

Не пропустите: "Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии. | https://dailysports.net