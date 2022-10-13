"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" стала автором рекордной серии побед в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вчера мюнхенцы в гостях обыграли "Викторию" из Пльзени (4:2). Эта победа стала 11-й подряд на стадии группового этапа.

Таким образом, немецкий клуб не теряет очки с 1 декабря 2020 года, после ничьей с "Атлетико" (1:1).

В 2021-м "Бавария" выиграла все 6 матчей в группе, а в текущем розыгрыше турнира у команды 4 победы подряд.

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