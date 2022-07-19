"Бавария" установила цену на Павара

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" готова продать французского защитника Бенжамена Павара в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз входит в сферу интересов "Челси".

В прошлом сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" 36 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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