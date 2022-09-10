"Бавария" упустила победу над "Штутгартом"
Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Германии "Бавария" и "Штутгарт" сыграли вничью со счетом 2:2.
На 36-й минуте счет открыл Матис Тель, но на 57-й минуте равновесие восстановил Крис Фюрих. Вскоре хозяев вперед вывел Джамал Мусиала, но в компенсированное время гостей от поражения спас Серу Гирасси.
"Бавария", набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 очками поднялся на 13-ю позицию.
"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (1:0)
Голы: Тель, 36 - 1:0, Фюрих, 57 - 1:1, Мусиала, 60 - 2:1, Гирасси, 90+2 (с пенальти) - 2:2
"Бавария": Нойер, Мазрауи (Станишич, 61), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 69), Гнабри (Гравенберх, 81), Мусиала (Мане, 81), Тель (Сане, 61).
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Ито, Соса, Каразор, Эндо (Эглофф, 75), Ахамада (Мийо, 84), Мвумпа (Переа, 75), Гирасси, Тиагу Томаш (Фюрих, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20