"Бавария" упустила победу над "Штутгартом"

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"Бавария" упустила победу над "Штутгартом"

Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Бавария" и "Штутгарт" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 36-й минуте счет открыл Матис Тель, но на 57-й минуте равновесие восстановил Крис Фюрих. Вскоре хозяев вперед вывел Джамал Мусиала, но в компенсированное время гостей от поражения спас Серу Гирасси.

"Бавария", набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 очками поднялся на 13-ю позицию.

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (1:0)
Голы: Тель, 36 - 1:0, Фюрих, 57 - 1:1, Мусиала, 60 - 2:1, Гирасси, 90+2 (с пенальти) - 2:2

"Бавария": Нойер, Мазрауи (Станишич, 61), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 69), Гнабри (Гравенберх, 81), Мусиала (Мане, 81), Тель (Сане, 61).

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Ито, Соса, Каразор, Эндо (Эглофф, 75), Ахамада (Мийо, 84), Мвумпа (Переа, 75), Гирасси, Тиагу Томаш (Фюрих, 46).

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