"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги

Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле сыграла вничью со "Штутгартом" со счетом 2:2.

В составе мюнхенцев отличились Серж Гнабри и Томас Мюллер, у гостей забивали Тиагу Томаш и Саша Калайджич.

"Бавария", набрав 76 очко, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги и уже гарантировала себе чемпионский титул. "Штутгарт" с 30 очками остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (2:1)

Голы: Тиагу Томаш, 8 - 0:1, Гнабри, 35 - 1:1, Мюллер, 44 - 2:1, Калайджич, 52 - 2:2

"Бавария": Нойер, Павар (Толиссо, 72), Упамекано, Ньянзу (Зюле, 63), Дэвис, Горетцка (Рока, 72), Гнабри (Забитцер, 86), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 85), Левандовски, Коман.

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Кулибали, 63), Каразор, Эндо, Мармуш (Мангаля, 46), Калайджич (Томми, 79), Тиагу Томаш (Ферстер, 75).

Удаление: Коман (90).

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