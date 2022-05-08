"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги
Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле сыграла вничью со "Штутгартом" со счетом 2:2.
В составе мюнхенцев отличились Серж Гнабри и Томас Мюллер, у гостей забивали Тиагу Томаш и Саша Калайджич.
"Бавария", набрав 76 очко, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги и уже гарантировала себе чемпионский титул. "Штутгарт" с 30 очками остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.
"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (2:1)
Голы: Тиагу Томаш, 8 - 0:1, Гнабри, 35 - 1:1, Мюллер, 44 - 2:1, Калайджич, 52 - 2:2
"Бавария": Нойер, Павар (Толиссо, 72), Упамекано, Ньянзу (Зюле, 63), Дэвис, Горетцка (Рока, 72), Гнабри (Забитцер, 86), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 85), Левандовски, Коман.
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Кулибали, 63), Каразор, Эндо, Мармуш (Мангаля, 46), Калайджич (Томми, 79), Тиагу Томаш (Ферстер, 75).
Удаление: Коман (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20