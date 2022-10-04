"Бавария" уничтожила "Викторию Пльзень" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле разгромила "Викторию Пльзень" со счетом 5:0.

Победу немецкому клубу принесли дубль Лероя Сане, голы Сержа Гнабри, Садио Мане и Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

"Бавария" Германия – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:0 (3:0)

Голы: Сане, 7 - 1:0, Гнабри, 13 - 2:0, Мане, 21 - 3:0, Сане, 50 - 4:0, Шупо-Мотинг, 59 - 5:0

"Бавария": Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46), Горетцка (Забитцер, 73), Гравенберх, Мане, Гнабри, Сане (Тель, 58), Мусиала (Шупо-Мотинг, 46).

"Виктория Пльзень": Тврдонь, Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел, Копиц (Йирка, 58), Москера (Пиларж, 85), Влканова (Емелка, 46), Калвах, Ндиай, Хоры (Басси, 58).

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