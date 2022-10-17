"Бавария" теряет основного форварда

Фото: инстаграм Лероя Сане/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Лерой Сане выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Травму он получил в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом" (5:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Сане провел за "Баварию" 16 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги. | https://dailysports.net