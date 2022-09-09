"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Барселоной"

Фото: твиттер Кингсли Комана/Автор неизвестен

Французский форвард мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение мышц правого бедра. Сроки восстановления игрока составят 2-3 недели. Таким образом, он пропустит матч 2-го тура группового этапа против "Барселоны", а также не сыграет в поединках чемпионата Германии со "Штутгартом" и "Аугсбургом".

В нынешнем сезоне 26-летний Коман провел за "Баварию" пять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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