"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Барселоной"
Фото: твиттер Кингсли Комана/Автор неизвестен
Французский форвард мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение мышц правого бедра. Сроки восстановления игрока составят 2-3 недели. Таким образом, он пропустит матч 2-го тура группового этапа против "Барселоны", а также не сыграет в поединках чемпионата Германии со "Штутгартом" и "Аугсбургом".
В нынешнем сезоне 26-летний Коман провел за "Баварию" пять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20