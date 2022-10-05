"Бавария" столкнулась с необычной проблемой внутри клуба

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"Бавария" столкнулась с необычной проблемой внутри клуба

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" столкнулась с необычной проблемой, которая касается питания игроков.

Как сообщает Sport Bild, некоторые работники кухни объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты и не вышли на работу,

Традиционно выплаты происходили через компанию шеф-повара Альфонса Шубека, но сейчас его счета заблокированы из-за дела об уклонении им от уплаты налогов на сумму 2 миллиона евро.

Таким образом, уже два месяца работники кухни не получают денег. В клубе надеются как можно быстрее решить вопрос и планируют немедленно выплатить сотрудникам положенные деньги.

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