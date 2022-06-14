"Бавария" согласовала с "Ливерпулем" цену Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Ливерпуль" все же согласен продать своего форварда Садьо Мане в немецкую "Баварию".

Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, команды должны сойтись на 30-40 млн евро плюс бонусы.

Инсайдер отмечает, что в ближайшее время трансфер не состоится, так как для заключения сделки потребуется совершить еще несколько шагов.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" вступила в борьбу за Морату. | https://dailysports.net