"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу"
Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен
В матче 32-го утра чемпионата Германии "Майнц" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Джонатана Буркардта, Муссы Ниакате и Леандро Баррейро. В составе гостей отличился Роберт Левандовски.
"Майнц", набрав 42 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" с 75 очками занимает первое место и уже гарантировала себе чемпионский титул.
"Майнц" - "Бавария" - 3:1 (2:1)
Голы: Буркардт, 18 - 1:0, Ниакате, 27 - 2:0, Левандовски, 33 - 2:1, Баррейро, 57 - 3:1
"Майнц": Зентнер, Белл, Хак, Ниакате, Мартин, Стак (Бросински, 89), Видмер, Баррейро (Штогер, 90+2), Кор (Папела, 90+2), Буркардт (Боэтиус, 81), Онисиво (Ингвартсен, 89)
"Бавария": Ульрайх, Дэвис, Эрнандес (Ньянзу, 67), Зюле (Станисич, 79), Павар, Горецка (Сане, 46), Киммих, Гнабри, Шупо-Мотинг (Видович, 67), Забитцер (Мусиала, 46), Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20