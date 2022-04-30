"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу"

Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен

В матче 32-го утра чемпионата Германии "Майнц" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Джонатана Буркардта, Муссы Ниакате и Леандро Баррейро. В составе гостей отличился Роберт Левандовски.

"Майнц", набрав 42 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" с 75 очками занимает первое место и уже гарантировала себе чемпионский титул.

"Майнц" - "Бавария" - 3:1 (2:1)

Голы: Буркардт, 18 - 1:0, Ниакате, 27 - 2:0, Левандовски, 33 - 2:1, Баррейро, 57 - 3:1

"Майнц": Зентнер, Белл, Хак, Ниакате, Мартин, Стак (Бросински, 89), Видмер, Баррейро (Штогер, 90+2), Кор (Папела, 90+2), Буркардт (Боэтиус, 81), Онисиво (Ингвартсен, 89)

"Бавария": Ульрайх, Дэвис, Эрнандес (Ньянзу, 67), Зюле (Станисич, 79), Павар, Горецка (Сане, 46), Киммих, Гнабри, Шупо-Мотинг (Видович, 67), Забитцер (Мусиала, 46), Левандовски.

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