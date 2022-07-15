"Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Конрада Лаймера/Автор неизвестен

"Бавария" начала переговоры по трансферу австрийского полузащитника "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера, сообщает журналист Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб готов заплатить за футболиста менее 30 миллионов евро. При этом "Бавария" уже достигла устной договоренности с игроком.

В прошлом сезоне 25-летний Лаймер провел за "РБ Лейпциг" 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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