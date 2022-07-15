"Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг"

Теги бавария мюнхенрб лейпцигконрад лаймер

"Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Конрада Лаймера/Автор неизвестен

"Бавария" начала переговоры по трансферу австрийского полузащитника "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера, сообщает журналист Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб готов заплатить за футболиста менее 30 миллионов евро. При этом "Бавария" уже достигла устной договоренности с игроком.

В прошлом сезоне 25-летний Лаймер провел за "РБ Лейпциг" 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кейн не перейдет в "Баварию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 июля

Главные новости дня: 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов