"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура группового этапа чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Фрайбург" со счетом 5:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри, Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Лероя Сане, Садио Мане и Марселя Забитцера.

"Бавария", набрав 19 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 18 очками опустился на третью позицию.

"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 33 - 2:0, Сане, 52 - 3:0, Мане, 55 - 4:0, Забитцер, 80 - 5:0

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано, де Лигт (Павар, 76), Дэвис, Горетцка (Забитцер, 76), Киммих, Шупо-Мотинг (Мусиала, 66), Мане, Гнабри, Сане (Тель, 76).

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер (Кайтель, 64), Грифо (Вайсхаупт, 57), Эггештайн, Грегорич (Петерсен, 56), Доан (Хелер, 76), Шаде (Чжон Ву Ен, 57).

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