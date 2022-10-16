"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура группового этапа чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Фрайбург" со счетом 5:0.
Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри, Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Лероя Сане, Садио Мане и Марселя Забитцера.
"Бавария", набрав 19 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 18 очками опустился на третью позицию.
"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 33 - 2:0, Сане, 52 - 3:0, Мане, 55 - 4:0, Забитцер, 80 - 5:0
"Бавария": Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано, де Лигт (Павар, 76), Дэвис, Горетцка (Забитцер, 76), Киммих, Шупо-Мотинг (Мусиала, 66), Мане, Гнабри, Сане (Тель, 76).
"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер (Кайтель, 64), Грифо (Вайсхаупт, 57), Эггештайн, Грегорич (Петерсен, 56), Доан (Хелер, 76), Шаде (Чжон Ву Ен, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20