"Бавария" продлила внушительную серию без поражений в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Бавария" продлила серию без поражений в матчах группового этапе Лиги чемпионов.

Вчера мюнхенцы обыграли на своем поле "Барселону" (2:0) во втором туре групповой стадии турнира.

Теперь чемпион Германии не проигрывает 30 игр подряд в группе Лиги чемпионов.

Последнее поражение "Баварии" в группе зафиксировано в 2017 году, когда мюнхенцы проиграли "ПСЖ".

С тех пор у немецкого клуба 27 побед и 3 ничьих.

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