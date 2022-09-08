"Бавария" продлила рекордную серию в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Томаса Мюллера\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" продлила свою впечатляющую рекордную серию побед в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера вечером подопечные Юлиана Нагельсманна обыграли "Интер" в гостях со счетом 2:0.

Таким образом, уже 19 лет "Бавария" выигрывает в стартовом матче турнира, причем 17 раз они даже не пропускали.

На групповом этапе в последний чемпиона Германии на этой стадии обыгрывали в 2017 году. С тех пор у немецкого гранда 26 побед и 3 ничьих.

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