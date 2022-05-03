"Бавария" продлила контракт с одним из лидеров

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"Бавария" продлила контракт с одним из лидеров

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2024 года.

32-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Всего он провел за клуб 624 матча во всех турнирах, забил 226 голов и отдал 242 результативные передачи. 11-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 7-кратный обладатель Суперкубка Германии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный победитель клубного чемпионата мира.

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