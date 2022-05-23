"Бавария" продлила контракт с Нойером

Фото: твиттер Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.

Новое соглашение между голкипером и немецким клубом будет действовать до лета 2024 года.

36-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Всего он провел за клуб 472 матча во всех турнирах и пропустил 370 голов. 10-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка немецкой лиги, 6-кратный обладатель Суперкубка Германии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный победитель клубного чемпионата мира.

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