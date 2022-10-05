"Бавария" продлила историческую серию в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" во вчерашнем матче Лиги чемпионов разгромила пльзеньскую "Викторию" (5:0) и продлила беспроигрышную серию на групповом этапе турнира.

Последнее поражение чемпион Германии терпел в группе ЛЧ в 2017 году. С тех пор "Бавария" выиграла 28 матчей и три раза сыграла вничью.

После трех туров в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С.

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