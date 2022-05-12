Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" меняется свою позицию относительно будущего польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает издание BILD.

По информации источника, немецкий гранд начинает "смягчать свою позицию" по форварду, так как они начали замечать желание игрока уйти.

Отмечается, что "Бавария" продаст Левандовского в летнее трансферное окно за 35-40 миллионов евро - сумму, которую готова заплатить "Барселона".

Напомним, что контракт поляка с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

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