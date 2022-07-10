"Бавария" продала защитника в "Ноттингем Форест"

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе английского защитника "Баварии" Омара Ричардса.

Английский клуб заплатил за футболиста 8,5 миллионов евро. Ричардс заключил с "лесниками" контракт до лета 2026 года.

24-летний Ричардс выступал за "Баварию" с 2021 года. Всего он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее играл за "Рединг". Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии.

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