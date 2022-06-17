"Бавария" продала хавбека Року в АПЛ

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"Бавария" продала хавбека Року в АПЛ

Фото: сайт "Лидса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лидса" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника "Баварии" Марка Роки.

Английский клуб заплатил за футболиста 12 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Хавбек заключил с новым клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Рока выступал за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за "Эспаньол". 2-кратный чемпион Германии, победитель клубного чемпионата мира.

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