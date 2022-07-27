"Бавария" продала американца Ричардса в АПЛ

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"Бавария" продала американца Ричардса в АПЛ

Фото: сайт "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Кристал Пэлас" на официальном сайте объявила о переходе американского защитника мюнхенской "Баварии" Криса Ричардса.

Сумма трансфера составила около 20 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Ричардс выступал за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 10 матчей и отдал один голевой пас. Сдавался в аренду в "Хоффенхайм". Ранее играл за "Даллас". За сборную США провел шесть матчей. 2-кратный чемпион Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА.

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