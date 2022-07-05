"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар может перейти в туринский "Ювентус" в обмен на голландского защитника Маттейса де Лигта, сообщает Goal.

По сведениям источника, немецкий клуб, кроме француза, готов заплатить за голландца определенную сумму денег. Впрочем, "Юве" не устроил данный вариант, так как итальянцы хотят получить за де Лигта 90-100 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Павара две голевые передачи в 36 поединках.

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