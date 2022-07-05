"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками
Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен
Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар может перейти в туринский "Ювентус" в обмен на голландского защитника Маттейса де Лигта, сообщает Goal.
По сведениям источника, немецкий клуб, кроме француза, готов заплатить за голландца определенную сумму денег. Впрочем, "Юве" не устроил данный вариант, так как итальянцы хотят получить за де Лигта 90-100 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Павара две голевые передачи в 36 поединках.
Не пропустите: Зюле назвал причину ухода из "Баварии". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии
-
Ещенко собирается получать тренерскую лицензию
-
Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки
-
Магнуссон начал переговоры с ЦСКА
-
Адебайор рассказал "интимную" историю про Аршавина
-
Главные новости дня: 5 июля
-
Победы "Мальме" и "Лудогорца", поражение "Карабаха": результаты квалификации Лиги чемпионов 5 июля
-
Иско отказал "Роме" Моуринью
-
"Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена
-
Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"
-
Нобоа может вернуться в "Зенит"
-
Роналду выставил на трансфер свой роскошный самолет
-
"Барселона" назвала английским клубам цену на Брэйтуэйта
-
Н'Жи покинул московское "Динамо"
-
Роналду готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба
-
"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина
-
Маттеус: "Роналду в "Баварии" - это было бы секси"
-
"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"
-
"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками
-
"Севилья" сделала серьезное предложение по лидеру киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20