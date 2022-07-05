"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками

Теги бавария мюнхенювентусматтейс де лигтбенжамен павартрансферы

"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар может перейти в туринский "Ювентус" в обмен на голландского защитника Маттейса де Лигта, сообщает Goal.

По сведениям источника, немецкий клуб, кроме француза, готов заплатить за голландца определенную сумму денег. Впрочем, "Юве" не устроил данный вариант, так как итальянцы хотят получить за де Лигта 90-100 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Павара две голевые передачи в 36 поединках.

Не пропустите: Зюле назвал причину ухода из "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов