"Бавария" повысила цену на Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовского/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" увеличила цену на польского нападающего Роберта Левандовски до 75 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

Ранее немецкий клуб требовал за игрока 60 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Барселона", но каталонцы могут заплатить за него не более 40 миллионов евро. Поляком также интересуются ПСЖ и "Челси".

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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