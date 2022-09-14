"Бавария" потеряла из-за травмы еще одного защитника

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"Бавария" потеряла из-за травмы еще одного защитника

Фото: твиттер Буны Сарра/Автор неизвестен

Французский защитник "Баварии" Буна Сарр выбыл из строя на длительный срок, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Футболист перенес успешную операцию на левом колене. Сроки восстановления игрока составят несколько месяцев.

30-летний Сарр выступает за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее "Бавария" из-за травмы потеряла защитника Люку Эрнандеса.

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