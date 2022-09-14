"Бавария" потеряла из-за травмы еще одного защитника
Фото: твиттер Буны Сарра/Автор неизвестен
Французский защитник "Баварии" Буна Сарр выбыл из строя на длительный срок, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Футболист перенес успешную операцию на левом колене. Сроки восстановления игрока составят несколько месяцев.
30-летний Сарр выступает за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Ранее "Бавария" из-за травмы потеряла защитника Люку Эрнандеса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20