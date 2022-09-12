"Бавария" помирилась с Левандовски
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Президент "Баварии" Херберт Хайнер сообщил, что у мюнхенского клуба больше нет проблем с польским нападающим Робертом Левандовски, который выступает за "Барселону".
"Все проблемы остались в прошлом. Между нами вновь хорошие отношения, мы все обсудили. "Бавария" будет рада вновь встретиться с Робертом. Надеюсь, что наши фанаты будут приветствовать его во время матча Лиги чемпионов. Левандовски играл за нас восемь лет и забил множество голов. В итоге каждый получил желаемое. Он перешел в "Барселону", каталонцы довольны его трансфером, а мы получили деньги", - приводит слова "Баварии" BarcaUniversal.
Напомним, что 34-летний Левандовски минувшим летом в ультимативном порядке требовал своей продажи в "Барселону" и критиковал руководство "Баварии".
Матч "Бавария" - "Барселона" состоится 13 сентября.
Не пропустите: "Бавария" упустила победу над "Штутгартом". | https://dailysports.net
главное
-
Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1
-
Бонуччи на 93-й минуте спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А
-
Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги
-
Киевское "Динамо" одержало первую победу в УПЛ
-
"Унион" победил "Кельн" и возглавил Бундеслигу
Лента новостей
-
Лидер менхенгладбахской "Боруссии" может пропустить весь сезон
-
"Бавария" помирилась с Левандовски
-
"Шахтер" определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с "Селтиком"
-
Мбаппе жестко наехал на одноклубника из ПСЖ
-
Канте может покинуть "Челси"
-
Касильяс назвал топ-5 лучших вратарей мира
-
В "Баварии" отреагировали на слухи о возможном трансфере Кейна
-
Тухель впервые отреагировал на увольнение из "Челси"
-
Экс-футболист сборной Англии попал в серьезную аварию (фото)
-
Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером
-
Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1
-
Бонуччи на 93-й минуте спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А
-
"Монако" обыграл "Лион" в Лиге 1
-
Аленья принес "Хетафе" первую победу в Ла Лиге
-
Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги
-
"Ренн" выиграл со счетом 5:0 в Лиге 1
-
"Атлетик" одержал разгромную победу в Ла Лиге
-
Киевское "Динамо" одержало первую победу в УПЛ
-
"Унион" победил "Кельн" и возглавил Бундеслигу
-
"Фиорентина" проиграла "Болонье" в Серии А
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4