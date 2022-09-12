"Бавария" помирилась с Левандовски

Теги бавария мюнхенбарселонароберт левандовски

"Бавария" помирилась с Левандовски

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Президент "Баварии" Херберт Хайнер сообщил, что у мюнхенского клуба больше нет проблем с польским нападающим Робертом Левандовски, который выступает за "Барселону".

"Все проблемы остались в прошлом. Между нами вновь хорошие отношения, мы все обсудили. "Бавария" будет рада вновь встретиться с Робертом. Надеюсь, что наши фанаты будут приветствовать его во время матча Лиги чемпионов. Левандовски играл за нас восемь лет и забил множество голов. В итоге каждый получил желаемое. Он перешел в "Барселону", каталонцы довольны его трансфером, а мы получили деньги", - приводит слова "Баварии" BarcaUniversal.

Напомним, что 34-летний Левандовски минувшим летом в ультимативном порядке требовал своей продажи в "Барселону" и критиковал руководство "Баварии".

Матч "Бавария" - "Барселона" состоится 13 сентября.

Не пропустите: "Бавария" упустила победу над "Штутгартом". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов