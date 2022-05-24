"Бавария" подписала защитника "Аякса"

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"Бавария" подписала защитника "Аякса"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе марокканского защитника амстердамского "Аякса" Нуссаира Мазрауи.

Немецкий клуб заключил с футболистом контракт до лета 2026 года. Контракт марокканца с "Аяксом" истекает ближайшим летом, поэтому он достался "Баварии" бесплатно.

24-летний Мазрауи выступал за "Аякс" с 2018 года. Всего он провел за клуб 136 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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