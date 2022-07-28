"Бавария" подписала 16-летнего игрока "Барселоны"

Теги бавария мюнхенбарселона

"Бавария" подписала 16-летнего игрока "Барселоны"

Фото: твиттер Фабрицио Романо/Автор неизвестен

Левый защитник каталонской "Барселоны" Адам Азну перешел в "Баварию".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 16-летний футболист заключил с мюнхенским клубом соглашение до июня 2025 года с опцией подписания профессионального контракта.

Отметим, что в составе каталонского клуба Азну ни разу не сыграл.

Не пропустите: Роналду хочет перейти в "Баварию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может вернуться в Италию

Роналду может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов