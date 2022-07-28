"Бавария" подписала 16-летнего игрока "Барселоны"

Фото: твиттер Фабрицио Романо/Автор неизвестен

Левый защитник каталонской "Барселоны" Адам Азну перешел в "Баварию".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 16-летний футболист заключил с мюнхенским клубом соглашение до июня 2025 года с опцией подписания профессионального контракта.

Отметим, что в составе каталонского клуба Азну ни разу не сыграл.

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