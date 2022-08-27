"Бавария" переманила юного таланта "Атлетико"

15-летний полузащитник мадридского "Атлетико" Хавьер Фернандес стал игроком "Баварии".

Как сообщает Sky Germany, молодой футболист официально перейдет в немецкий клуб, когда достигнет 16-летнего возраста.

В данный момент Фернандес уже тренируется в расположении "Баварии".

Молодой футболист произвёл хорошее впечатление на руководство мюнхенского клуба.

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