"Бавария" отказалась продавать Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Бавария" отклонила очередное предложение "Барселоны" по форварду Роберту Левандовски.

Как сообщает The Telegraph, каталонский клуб предложил за поляка 35 млн евро плюс бонусы.

В свою очередь мюнхенский клуб хочет получить 40 миллионов чистыми.

Как известно, 33-летний Левандовски уже согласовал контракт с "Барселоной".

В минувшем сезоне поляк сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач.

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