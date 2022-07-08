"Бавария" отказалась от варианта с Моратой

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"Бавария" отказалась от варианта с Моратой

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Альваро Мората, который минувший сезон провел в аренде в "Ювентусе", не заинтересовал "Баварию".

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, агенты 29-летнего игрока сборной Испании предлагали его мюнхенскому клубу, но тот отказался вести переговоры.

Дело в том, что в немецком клубе не видят в испанце замену Роберту Левандовскому, который может перейти в "Барселону".

В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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