"Бавария" отказалась от варианта с Моратой
Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен
Форвард "Атлетико" Альваро Мората, который минувший сезон провел в аренде в "Ювентусе", не заинтересовал "Баварию".
Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, агенты 29-летнего игрока сборной Испании предлагали его мюнхенскому клубу, но тот отказался вести переговоры.
Дело в том, что в немецком клубе не видят в испанце замену Роберту Левандовскому, который может перейти в "Барселону".
В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20