"Бавария" отказалась от варианта с Дембеле

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"Бавария" отказалась от варианта с Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб не собирается подписывать француза даже в случае отказа Сержа Гнабри от продления контракта. Приоритетной целью мюнхенцев является сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Напомним, что контракт 25-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает ближайшим летом. Таким образом, футболист может перейти в другой клуб бесплатно.

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