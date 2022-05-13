"Бавария" отказала Левандовски в трансфере

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"Бавария" отказала Левандовски в трансфере

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер заявив, что клуб не собирается продавать польского нападающего Роберта Левандовськи.

"У Левандовски действует контракт с "Баварией" до лета 2023 года, так что он полностью отработает соглашение", - приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболист намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к поляку проявляют "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал семь результативных передач.

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