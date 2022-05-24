"Бавария" определилась с условием для продажи Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" может продать польского нападающего Роберта Левандовски в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб согласится на трансфер, если сумеет приобрести двух форвардом. Одним из вариантов является нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич. Кроме того, "Бавария" интересуется вингером "Ливерпуля" Садио Мане.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" оценивает его в 40 миллионов. Интерес к поляку также проявляет мадридский "Реал".

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