"Бавария" определилась с условием для продажи Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" может продать польского нападающего Роберта Левандовски в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб согласится на трансфер, если сумеет приобрести двух форвардом. Одним из вариантов является нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич. Кроме того, "Бавария" интересуется вингером "Ливерпуля" Садио Мане.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" оценивает его в 40 миллионов. Интерес к поляку также проявляет мадридский "Реал".
Не пропустите: Президент "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовского. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20