"Бавария" определилась с главной целью на замену Левандовски

Фото: твиттер "Реймса"/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к нападающему "Реймса" Юго Экитике, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, французский форвард является приоритетным вариантом для немецкого клуба на случай ухода польского форварда Роберта Левандовски, которым активно интересуется "Барселона".

Также форвард входит в сферу интересов "Ньюкасла", "Реала" и ПСЖ.

В минувшем сезоне 20-летний Экитике провел за "Реймс" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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