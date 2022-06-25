"Бавария" определилась с ценой на Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" готова продать польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям источника, руководство немецкого клуба хочет получить за футболиста не менее 60 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Барселона". Форвардом также интересуются ПСЖ и "Челси".
В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20