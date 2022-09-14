"Бавария" опередила "Барселону" по числу побед в Лиге чемпионов.

Вчера чемпион Германии обыграл каталонцев (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В общей сложности у "Баварии" 159 побед в турнире, а у "Барсы" – 158. За ними следом идут "Манчестер Юнайтед" (124) и "Ювентус" (109).

Безоговорочным лидером остается "Реал", у которого 174 победы.

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