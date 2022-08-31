"Бавария" одержала яркую победу в Кубке Германии

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 1-го раунда Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Викторию" из Кельна со счетом 5:0.

Победу гостям принесли голы Райана Гравенберха, Матиса Теля, Садио Мане, Джамала Мусиалы и Леона Горетцки.

"Виктория" – "Бавария" - 0:5 (0:2)

Голы: Гравенберх, 35 - 0:1, Тель, 45 - 0:2, Мане, 53 - 0:3, Мусиала, 67 - 0:4, Горетцка, 82 - 0:5

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Эрнандес, де Лигт, Станишич, Киммих (Горетцка, 68), Гравенберх (Забитцер, 80), Мюллер (Шупо-Мотинг, 68), Мане (Мусиала, 63), Гнабри, Тель (Сане, 63).

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