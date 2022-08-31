"Бавария" одержала яркую победу в Кубке Германии
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 1-го раунда Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Викторию" из Кельна со счетом 5:0.
Победу гостям принесли голы Райана Гравенберха, Матиса Теля, Садио Мане, Джамала Мусиалы и Леона Горетцки.
"Виктория" – "Бавария" - 0:5 (0:2)
Голы: Гравенберх, 35 - 0:1, Тель, 45 - 0:2, Мане, 53 - 0:3, Мусиала, 67 - 0:4, Горетцка, 82 - 0:5
"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Эрнандес, де Лигт, Станишич, Киммих (Горетцка, 68), Гравенберх (Забитцер, 80), Мюллер (Шупо-Мотинг, 68), Мане (Мусиала, 63), Гнабри, Тель (Сане, 63).
Не пропустите: "РБ Лейпциг" Тедеско забил восемь голов в Кубке Германии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 31 августа
-
Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А
-
ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1
-
"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"
-
"Бавария" одержала яркую победу в Кубке Германии
-
"Арсенал" одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в АПЛ
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик
-
"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии
-
"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"
-
Кокорин перешел в кипрский клуб
-
"Ювентус" усилился основным хавбеком ПСЖ
-
"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
-
"Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1
-
ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии
-
"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне
-
Тен Хаг высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар может перейти в "Челси"
-
"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"
-
"Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал"
-
ПСВ может купить лидера киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20