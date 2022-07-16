"Бавария" объявила о переходе Левандовски в "Барселону"

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"Бавария" объявила о переходе Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе польского нападающего Роберта Левандовски в "Барселону".

Сумма трансфера составила 45 миллионов евро и может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

33-летний Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 375 матчей во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи. Ранее играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Польши сыграл 132 матча и забил 76 мячей. 10-кратный чемпион Германии, чемпион Польши, 4-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Польши, 6-кратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Польши, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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