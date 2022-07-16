"Бавария" объявила о переходе Левандовски в "Барселону"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе польского нападающего Роберта Левандовски в "Барселону".
Сумма трансфера составила 45 миллионов евро и может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов.
33-летний Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 375 матчей во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи. Ранее играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Польши сыграл 132 матча и забил 76 мячей. 10-кратный чемпион Германии, чемпион Польши, 4-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Польши, 6-кратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Польши, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20