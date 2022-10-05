"Бавария" не сможет купить Нкунку: названа причина

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Франции Кристофер Нкунку не сможет перейти в "Баварию", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, в контракте футболиста прописана фиксированная сумма отступных в размере 60 миллионов евро, но данная опция не действует для мюнхенцев. В связи с этим француз, скорее всего, перейдет в "Челси". Он уже прошел медицинское обследование для "аристократов".

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 12 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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